Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебатыГазета.Ru 07:19
Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский не придут на эфир политического ток-шоу "Обратный отсчет", чтобы поучаствовать в дебатах. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 13:15
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