Политика

Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебатыГазета.Ru 07:19

Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский не придут на эфир политического ток-шоу "Обратный отсчет", чтобы поучаствовать в дебатах. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Юлия Тимошенко
Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 13:15

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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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