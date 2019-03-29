Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 13:24

Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко покинула дебаты на украинского телеканале из-за отсутствия украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время", - заявила Тимошенко.

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