Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 13:24

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко покинула дебаты на украинского телеканале из-за отсутствия украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время", - заявила Тимошенко.
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Юлия Тимошенко
Я пришла на дебаты с Владимир Зеленским и Петром Порошенко, но не с кем… Я была приглашена на дебаты, мне жаль, что два рейтинговых кандидата не нашли время.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости вчера в 13:15

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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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