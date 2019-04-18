Тимошенко по телефону попросили голосовать за ПорошенкоРоссийская газета 14:20

Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.

Депутат Верховной рады, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что ее попросили по телефону отдать свой голос в ходе второго тура президентских выборов за действующего главу государства Петра Порошенко.

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Футбол Определились полуфиналисты Лиги Европы Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Авто Hyundai представила новый седан Sonata Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Футбол Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Политика Зеленский высказался о своем отношении к Бандере Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем для определенной доли жителей страны.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Политика Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.

Политика Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Киева о признании национализации «Приватбанка» незаконной, объяснив его тем, что Петр Порошенко теперь его марионетка, «и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Кино Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".

Общество Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.

Авто У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.

Экономика В России могут ввести новый экологический налог Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

Экономика Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.

Политика Доклад Мюллера назвали победой Трампа Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.

Авто Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Происшествия Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.