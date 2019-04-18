Политика
Тимошенко по телефону попросили голосовать за ПорошенкоРоссийская газета 14:20
Депутат Верховной рады, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что ее попросили по телефону отдать свой голос в ходе второго тура президентских выборов за действующего главу государства Петра Порошенко.
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Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 12:21
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