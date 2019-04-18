Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за ПорошенкоРоссийская газета 14:20

Депутат Верховной рады, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что ее попросили по телефону отдать свой голос в ходе второго тура президентских выборов за действующего главу государства Петра Порошенко.
Читать в источнике
Юлия Тимошенко
Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 12:21

Подробнее о событии

Тимошенко рассказала о звонке «Порошенко», просившего поддержать на выборах

ФАН15:00

Юлия Тимошенко посмеялась над просьбой Порошенко проголосовать за него

Взгляд.ру12:00

Тимошенко высмеяла «позвонившего» ей Порошенко

РИА Новости12:21

Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко

РБК12:33

Тимошенко позвонил «Порошенко» с призывом голосовать за него

Газета.Ru11:39

Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко

RT на русском11:30

Робот с голосом Порошенко обзванивает украинцев перед вторым туром

Вести.Ru07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Наука

Стало известно, зачем лошадям копыта

Обновлено в 07:32
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:58
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Авто

Hyundai представила новый седан Sonata

Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Здоровье

Ученые отметили пользу собак для здоровья их хозяев

Обновлено в 13:14
Футбол

Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст

Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Политика

Зеленский высказался о своем отношении к Бандере

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера является героем для определенной доли жителей страны.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено в 16:08
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Киева о признании национализации «Приватбанка» незаконной, объяснив его тем, что Петр Порошенко теперь его марионетка, «и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».
Обновлено в 17:51
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Кино

Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ

Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Общество

Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.
Обновлено в 12:15
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Кино

Фильмы Альмодовара и Долана вошли в программу Каннского фестиваля

Обновлено в 06:24
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Культура

Евгений Водолазкин стал лауреатом Литературной премии Александра Солженицына

Обновлено в 13:17
Политика

Доклад Мюллера назвали победой Трампа

Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.
Обновлено в 10:53
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное