Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru 11:50
Бывший кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты действующего главы Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на штаб Зеленского.
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