Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и ПорошенкоРИА Новости 11:47
Ранее Зеленский принял предложение Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Однако он поставил условие, чтобы дебаты состоялись на самом большом стадионе Киева – НСК "Олимпийский", а кандидаты прошли проверку на содержание алкоголя и наркотиков в крови.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем
Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Обновлено в 11:44
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено в 12:12
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Филиппинская армия проводит операцию против исламистских боевиков
На Филиппинах произошло крупное вооруженное столкновение подразделений регулярной армии страны с боевиками исламистской экстремистской группировки «Абу-Сайяф», которая считается частью ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), сообщает 5 апреля Синьхуа со ссылкой на сообщение представителя филиппинских вооруженных сил.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Экономика
НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГ
НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.
Обновлено в 11:39
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Ракетные стрельбы в Черном море показали на видео
Корабли Черноморского флота "Р-60" и "Ивановец" провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря. Видео опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 09:50
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Наука
Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта
По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:29
Интернет
Голосовой помощник Google Assistant получил крупное обновление
Компания Google провела презентацию крупного обновления облачного сервиса персонального ассистента Google Assistant.Теперь голосовой помощник различает слова, которые совпадают в написании, но различаются по звучанию и значению.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 04:36