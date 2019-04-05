Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 11:50
Бывший кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты действующего главы Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на штаб Зеленского.
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Тимошенко обещала рассмотреть предложение Зеленского быть ведущей его дебатов с Порошенко
Народные новости04 апреля в 13:50
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