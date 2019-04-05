Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 11:50

Бывший кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты действующего главы Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на штаб Зеленского.
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Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Украины

Эхо Москвывчера в 18:08

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РИА Новостивчера в 11:47

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Интерфаксвчера в 12:16

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Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

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Тимошенко обещала рассмотреть предложение Зеленского быть ведущей его дебатов с Порошенко

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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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