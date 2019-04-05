Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru 11:50
Бывший кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты действующего главы Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на штаб Зеленского.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Тимошенко обещала рассмотреть предложение Зеленского быть ведущей его дебатов с Порошенко
Народные новостивчера в 13:50
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество
Стабильность управления
27 марта профессор Ицхак Адизес в последний раз прочел в Москве лекцию для руководителей об управлении жизненным циклом сложно организованных систем (компаний, партий, правительств).
Обновлено в 14:16
Спорт
Туктамышева опубликовала совместное фото с Медведевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала совместное фото с соотечественницей Евгенией Медведевой.
Обновлено в 13:43
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Политика
Трамп снова отказался ужинать с журналистами Белого дома
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп снова манкирует традиционным ужином с журналистами Белого дома.
Обновлено в 14:37
Политика
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:04
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено в 19:22
Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 20:54
Наука
Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать
Масштабный генетический анализ геномов всех бескилевых птиц показал, что они потеряли способность летать независимо друг от друга в результате накопления случайных мутаций в "мусорной" ДНК, а не в результате повреждения одних и тех же генов у их общего предка.
Обновлено в 10:03
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено в 12:16
Наука
Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его
По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление войск маршала Хафтара
Обновлено в 13:18
Экономика
Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20%
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует в 2019 году сократить число бедных россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 миллиона человек.
Обновлено вчера в 15:19
Культура
Биолог из Петербурга нарисовала портрет Путина из микробов
Обновлено в 12:43
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский сдал анализы для дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сдал анализы на алкоголь и наркотики в одной из частных клиник Киева.
Обновлено в 02:21
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Технологии
Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости
Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Интернет
Apple Music обогнал Spotify по числу платных подписчиков в США
Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США.
Обновлено в 12:44
Авто
Еврокомиссия оштрафовала BMW на 1 млрд евро
Картельный сговор, в котором Еврокомиссия обвинила сразу три немецких концерна, обойдется BMW во внушительную сумму - более 1 млрд евро штрафа.
Обновлено в 17:39