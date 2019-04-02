Политика
Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонкиКомсомольская правда 06:38
Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не будет поддерживать во втором туре президентской гонки главу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов набрал максимальное количество голосов избирателей.
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Вызовы перед Украиной очень большие. Беда перед Украиной очень большая. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справятся с этими вызовами и не остановят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу.
— Юлия Тимошенко, украинский политикФонтанка.Ру 07:25
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