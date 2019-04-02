Политика
Тимошенко отказалась поддержать Зеленского во втором туре выборовМосковский Комсомолец 06:52
Тимошенко подчеркнула, что ни один из вышедших во второй тур кандидатов не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной. Ранее Тимошенко заявила, что прошедшие выборы были сфальсифицированы Порошенко.
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Вызовы перед Украиной очень большие. Беда перед Украиной очень большая. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справятся с этими вызовами и не остановят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу.
— Юлия Тимошенко, украинский политикФонтанка.Ру 07:25
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