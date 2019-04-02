Политика

Тимошенко отказалась поддержать Зеленского во втором туре выборовМосковский Комсомолец 06:52

Тимошенко подчеркнула, что ни один из вышедших во второй тур кандидатов не способен преодолеть те вызовы, которые стоят перед страной. Ранее Тимошенко заявила, что прошедшие выборы были сфальсифицированы Порошенко.
Читать в источнике
Юлия Тимошенко
Вызовы перед Украиной очень большие. Беда перед Украиной очень большая. Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИКа будут во втором туре, не справятся с этими вызовами и не остановят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за любые советы сейчас я не могу.
— Юлия Тимошенко, украинский политикФонтанка.Ру 07:25

Подробнее о событии

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского или Порошенко

РБК06:37

Тимошенко отказалась поддержать Зеленского во втором туре выборов

Московский Комсомолец06:52

Тимошенко оценила кандидатов второго тура президентской гонки

Известия06:50

Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки

Комсомольская правда06:38

Тимошенко не станет поддерживать прошедших во второй тур кандидатов

Телеканал 360°07:28

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Ведомости06:12

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Life.ru06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Здоровье

Стали известны причины закрытия поликлиники на 12 участке

Тревогу забили жители 12 участка. Ведь по полисам ОМС к поликлинике и больнице прикреплены 6 920 человек.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В Рособоронэкспорте объяснили интерес Африки к российскому оружию

Специалисты Рособоронэкспорта сообщили, что африканские страны проявляют большой интерес к наземным и воздушным средствам перемещения и стрелковому оружию РФ.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Здоровье

Врач рассказал о правилах использования «умных» дефибрилляторов

Довгаль подчеркнул, что людям с хроническими проблемами сердечной мышцы и такими же хроническими сбоями ритма проводить реанимацию с помощью дефибриллятора могут только врачи, поскольку необходимо максимально точно рассчитать силу тока и мощность заряда, а также время воздействия на сердце, не исключая и медикаментозную терапию.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга

2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 09:30
Происшествия

В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную

Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Энергетика

Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года

Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении

Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Комик Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко гарантированно вышли во второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Анна Седокова станцевала с подругами в баре на столе

Накануне, Анна Седокова открывала свой бар, где не на шутку разошлась и даже залезла танцевать на стол.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Обновлено в 03:30
Здоровье

С начала года в Крыму зарегистрировали 101 случай заболевания корью

По информации ведомства, с начала года на территории полуострова лабораторно зарегистрировали 101 случай заболевания корью, 5 из них – в Севастополе.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова

В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Футбол

Газинский подарил абонементы преданным болельщикам «Краснодара»

Обновлено в 07:28
Политика

В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко

Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Футбол

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Общество

В Челябинской области ожидается дождь, снег и ветер

На территории Челябинской области 3 и 4 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен гололед на дорогах, отложение мокрого снега на проводах.
Обновлено в 06:44
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Кино

В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста

В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Обновлено в 09:29
Транспорт

Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро

Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске

Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточки на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное