Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%ТАСС 02:42

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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Опрос: Зеленский во втором туре выборов президента Украины побеждает всех соперников

ТАСС08:15

Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге

News.ru10:34

Эксперты оценили шансы Зеленского пройти во второй тур выборов

РИА Новости09:14

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Известия07:49

Респонденты отдают победу Зеленскому в случае второго тура

Коммерсантъ12:32

Опрос: рейтинг Владимира Зеленского превысил 30%

RT на русском05:26

Опрос: за Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев

Газета.Ru03:03
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Экономика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Политика

Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Музыка

Милиция отпустила задержанных в Минске оппозиционеров и музыкантов

Минская милиция отпустила задержанных в понедельник вечером оппозиционных политиков и музыкантов, которые хотели выступить по случаю 101-Й годовщины Белорусской народной республики (БНР).
Обновлено в 15:28
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия

Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице

Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Финансы

Политика ЦБ РФ: смягчению могут помешать только санкции

ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% на заседании в прошлую пятницу. Такое решение было ожидаемо для нас и для рынка.
Обновлено в 04:52
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:56
Политика

Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома

Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Здоровье

Порядка 30% россиян страдают от психических расстройств

Ранее сообщалось, что более 2 миллионов россиян страдают от непсихотипических расстройств.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Культура

Удмуртии выделят более 500 млн рублей на развитие культуры

Власти Удмуртии направят более 500 млн руб. на развитие учреждений культуры в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Обновлено в 09:12
Политика

Белый дом прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера

Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» полным оправданием американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Футбол

Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию

Обновлено в 12:48
Происшествия

Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

Обновлено вчера в 17:22
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

После родов певица Нюша «упала в цене»

Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт

Обновлено в 15:28
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Венесуэле снова отключилось электричество

Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Авто

В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%

В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено в 09:53
Спорт

Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры

Обновлено в 14:41
Футбол

Marca: «Реал» заинтересован в приобретении Мане

Первым приобретением Зидана стал защитник Эдер Милитао. Зидан вернулся в «Реал» 11 марта, сменив Сантьяго Солари.
Обновлено в 04:35
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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