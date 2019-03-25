Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%ТАСС 02:42
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
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Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Экономика
Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд
Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Политика
Захарова ответила на признание США суверенитета Израиля над Голанами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом США Дональдом Трампом декларации о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Музыка
Милиция отпустила задержанных в Минске оппозиционеров и музыкантов
Минская милиция отпустила задержанных в понедельник вечером оппозиционных политиков и музыкантов, которые хотели выступить по случаю 101-Й годовщины Белорусской народной республики (БНР).
Обновлено в 15:28
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия
Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице
Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Финансы
Политика ЦБ РФ: смягчению могут помешать только санкции
ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% на заседании в прошлую пятницу. Такое решение было ожидаемо для нас и для рынка.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:56
Политика
Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома
Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Порядка 30% россиян страдают от психических расстройств
Ранее сообщалось, что более 2 миллионов россиян страдают от непсихотипических расстройств.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы
Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Культура
Удмуртии выделят более 500 млн рублей на развитие культуры
Власти Удмуртии направят более 500 млн руб. на развитие учреждений культуры в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Обновлено в 09:12
Политика
Белый дом прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера
Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» полным оправданием американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Хоккей
Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом
Обновлено в 15:41
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
После родов певица Нюша «упала в цене»
Как и обещала своим поклонникам певица Нюша, долго сидеть в отпуске по уходу за ребенком, который появился на свет в ноябре прошлого года, она не будет.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Венесуэле снова отключилось электричество
Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Авто
В 2018 году снизились продажи седанов в России на 2%
В прошлом году российские автолюбители приобрели 534 200 новых автомобилей в кузове «седан».
Обновлено в 09:53
Спорт
Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры
Обновлено в 14:41
Футбол
Marca: «Реал» заинтересован в приобретении Мане
Первым приобретением Зидана стал защитник Эдер Милитао. Зидан вернулся в «Реал» 11 марта, сменив Сантьяго Солари.
Обновлено в 04:35