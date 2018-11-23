Жизнь на Украине превратилась в выживание. Поэтому многие украинцы выезжают на заработки за рубеж. И количество выезжающих из Украины граждан несет угрозу национальной безопасности страны. Это уже никакой не трудовой туризм – это массовый панический побег со своей земли!

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что большое количество граждан, уезжающих из страны, несёт угрозу национальной безопасности Украины.

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

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