Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента УкраиныРИА Новости 09:28

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала перепалку между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1". В четверг Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" и по телефону предложил Зеленскому "в течение 40 минут" приехать на дебаты.
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Юлия Тимошенко
Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 06:56

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Происшествия

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Следственный комитет России попросил перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест ввиду его инвестиционной и благотворительной деятельности, устойчивых социальных связей, наличия трех детей и поручительств за него, сказала в Басманном суде представитель СК.
Обновлено вчера в 08:23
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Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию

Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
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Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке.
Обновлено в 10:07
Экономика

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Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
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"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
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Как стало известно сегодня, в 2017 году коллаборация EHT получила снимок черной дыры не в центре нашей галактики, как предполагалось, а в галактике М87 — она дальше от нас чем Стрелец А* (55 млн световых лет), но во много раз массивнее (6,5 миллиардов солнечных масс), и ее не закрывает от наблюдателя с Земли газовое облако.
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МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
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Армия и оружие

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Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
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Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 09:25
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Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
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В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
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Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
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На МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана

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Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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