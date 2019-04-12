Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента УкраиныРИА Новости 09:28

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала перепалку между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в эфире телеканала "1+1". В четверг Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" и по телефону предложил Зеленскому "в течение 40 минут" приехать на дебаты.

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Политика Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".

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Наука Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.

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