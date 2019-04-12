Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента УкраиныИзвестия 08:10

Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.

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