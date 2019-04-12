Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента УкраиныИзвестия 08:10

Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1». В ходе спора Тимошенко увидела «разрушение статуса должности президента».

Экономика Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Происшествия Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Здоровье Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Космос Ученый призвал готовиться к решению вопроса размножения в космосе Ученые считают необходимым готовиться к решению вопроса о размножении людей в космосе в будущем, но делать это необходимо поэтапно, с соблюдением этики, рассказал в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Политика Украинский телеканал пригрозил Порошенко судом за срыв эфира Руководство украинского телеканала "1+1" заявило, что подаст в суд на кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко.

Армия и оружие В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.

Технологии Причины популярности виртуальной АТС Речь идет о Виртуальных АТС, которые в целом, могут стать отличной заменой для физических АТС.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Экономика В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.

Армия и оружие На Украине начнут вручать медали «За ранение» «Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение»!», — указывается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Политика В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.

Политика Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Политика Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы Наибольшей популярностью у депутатов пользуется Испания. На втором месте по популярности находится Болгария.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.