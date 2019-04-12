Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента УкраиныИзвестия 08:10
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1». В ходе спора Тимошенко увидела «разрушение статуса должности президента».
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Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 06:56
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