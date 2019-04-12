Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента УкраиныИзвестия 08:10

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1». В ходе спора Тимошенко увидела «разрушение статуса должности президента».
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Юлия Тимошенко
Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 06:56

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Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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