Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента УкраиныИзвестия 08:10

Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1». В ходе спора Тимошенко увидела «разрушение статуса должности президента».

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