Политика
Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко ЗеленскомуРБК 07:32
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеообращение после программы на телеканале «1+1», во время которой участники второго тура президентских выборов Петр Порошенко и Владимир Зеленский вступили в спор в прямом эфире.
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Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 06:56
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Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
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