Политика

Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко ЗеленскомуРБК 07:32

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеообращение после программы на телеканале «1+1», во время которой участники второго тура президентских выборов Петр Порошенко и Владимир Зеленский вступили в спор в прямом эфире.
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Юлия Тимошенко
Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 06:56

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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 1997 года. Премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
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