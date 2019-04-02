Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборовГазета.Ru 06:00

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, действующий глава государства сфальсифицировал своей результат.
Читать в источнике
Юлия Тимошенко
Демократия в этом им мешала и мешает. Именно поэтому эти выборы были вновь превращены в фарс, и могу твердо сказать, что президентом Петром Порошенко, именно что касается его результатов, я подчеркиваю, выборы были сфальсифицированы.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRambler News Service 06:34

Подробнее о событии

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов президента

РБК08:04

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Газета.Ru08:28

Тимошенко назвала выборы на Украине фарсом

НТВ06:09

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Московский Комсомолец05:59

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

РИА Новости05:37

Тимошенко назвала результаты Порошенко на выборах сфальсифицированными

ТАСС06:35

Тимошенко отказалась обжаловать результаты выборов

ИА Новороссия06:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Политика

Президент Алжира объявил об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Перепой: Лена Миро прокомментировала обморок Ольги Бузовой

Обновлено в 03:28
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Пожар вспыхнул в детском лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае загорелись два корпуса детского оздоровительного лагеря "Океан". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Политика

Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми

Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»

Обновлено в 15:15
Происшествия

В Пермском крае ледяная глыба скатилась с крыши и убила пенсионерку

В Березниках сегодня вечером с крыши пятиэтажного дома по улице Свердлова сошел снег.
Обновлено в 12:27
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Космос

Рогозин заявил об увольнении работавших над «Федерацией» сотрудников

Обновлено в 14:59
Экономика

«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data

Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Туристы в Исландии увидели, как зарождается цунами

Рождение настоящего цунами удалось увидеть группе исландских туристов.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге

По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Спорт

Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:32
Армия и оружие

НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление

Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку

Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"
Обновлено в 03:22
Происшествия

Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Культура

Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.
Обновлено в 05:19
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол

«Атлетико» победил «Жирону» в матче Примеры

Обновлено в 15:42
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия

Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле

Обновлено в 05:45
Автоспорт

В Бахрейне стартовал первый день тестов

Обновлено в 02:00
Энергетика

В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное