Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента УкраиныLenta.ru 06:19

Демократия в этом им мешала и мешает. Именно поэтому эти выборы были вновь превращены в фарс, и могу твердо сказать, что президентом Петром Порошенко, именно что касается его результатов, я подчеркиваю, выборы были сфальсифицированы.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины

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