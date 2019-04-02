Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборовГазета.Ru 06:00

Демократия в этом им мешала и мешает. Именно поэтому эти выборы были вновь превращены в фарс, и могу твердо сказать, что президентом Петром Порошенко, именно что касается его результатов, я подчеркиваю, выборы были сфальсифицированы.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, действующий глава государства сфальсифицировал своей результат.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Политика Армия Алжира потребовала немедленной отставки президента Армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Происшествия Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего в Петербургской военной академии имени Можайского, составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Футбол Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию» Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».

Политика Фарион призвала посадить Зеленского за разговоры на русском языке Напомним, осенью 2018 года Фарион назвала русский язык «языком оккупантов» и поругалась из-за него с двумя политиками во время прямого эфира.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Гаджеты Объявлены российские цены Huawei P30 Lite Компания Huawei представила сегодня в Москве на смартфон Huawei P30 Lite.

Автоспорт Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.

Авто Kia раскрыла цены на новый ProCeed в России Южнокорейский автоконцерн Kia официально представил на российском рынке линейку новых хэтчбеков ProCeed и назвал цены.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Общество Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».

Политика Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Политика На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».

Политика Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

Общество В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Наука Разработана спасающая от бессонницы пижама Американские специалисты из Массачусетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».

Политика Токаев назвал главную тему предстоящей встречи с Путиным Президент Казахстана посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина.

Здоровье Более 100 случаев заболевания корью зафиксировали в Крыму В Севастополе и на территории всего Крыма с начала года зарегистрирован 101 лабораторно подтверждённый случай заболевания корью.