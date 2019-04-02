Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборовГазета.Ru 06:00
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс. Об этом сообщает РИА "Новости". По ее словам, действующий глава государства сфальсифицировал своей результат.
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Демократия в этом им мешала и мешает. Именно поэтому эти выборы были вновь превращены в фарс, и могу твердо сказать, что президентом Петром Порошенко, именно что касается его результатов, я подчеркиваю, выборы были сфальсифицированы.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRambler News Service 06:34
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