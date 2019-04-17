Тимошенко назвала возможного победителя выборов на УкраинеЭкономика сегодня 12:16

Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одержит победу во втором туре выборов.

Армия и оружие СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Шоу-бизнес Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.

Политика Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Энергетика ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.

Происшествия Пострадавший от действий Кокорина и Мамаева Сергей Гайсин прибыл в суд В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

Музыка Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Политика Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Политика Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.

Авто Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.

Авто Toyota представила новый Highlander Компания Toyota перед открытием автосалона в Нью-Йорке показала Highlander четвёртого поколения.

Космос НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.

Футбол «ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1 Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.

Происшествия Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.

Политика Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.

Происшествия Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.

Политика МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада» Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.

Футбол «Аякс» подписал пятилетний контракт с 18-летним защитником «Херенвена» «Аякс» объявил о подписании пятилетнего контракта с защитником Кик Пири, права на которого принадлежат «Херенвену».

Общество Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.

Политика Штаб Зеленского призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал активно голосовать во втором туре выборов и установить мировой рекорд селфи у избирательных участков.