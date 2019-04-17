Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на УкраинеЭкономика сегодня 12:16

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одержит победу во втором туре выборов.
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Юлия Тимошенко
Нам с вами нужно вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни и больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский.
— Юлия Тимошенко, украинский политикИнтерфакс 12:23

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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