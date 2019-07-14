Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на УкраинеРБК вчера в 23:10
Ответственность за завышенные тарифы на газ на Украине лежит на бывшем президенте страны Петре Порошенко, премьере Владимире Гройсмане и главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила лидер партии «Батькивщина», видео выступления опубликовано на ее странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Политика
Националисты в Киеве пикетируют СБУ против фильма Стоуна об Украине
В Киеве около здания СБУ прошла акция украинских радикалов, протестующих против показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 18:48
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Путешествия
Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех
Наиболее продолжительные поездки жители России совершают в регионы Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено 12 июля в 17:14
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Неймар назвал лучшим воспоминанием победу «Барсы» над «ПСЖ»
Бразилец заявил, что самым ярким воспоминанием в футболе он считает победу «Барселоны» над «ПСЖ» в 2017 году.
Обновлено вчера в 18:22
Космос
NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса другим аппаратом — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус изнуряет себя диетами и голодовками
Чтобы выглядеть достойно Кристина Асмус изнуряет себя «адскими» диетами и голодовками, поскольку принимает себя только очень худой.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
На «АлиЭкспрессе» стали продавать поддельные смарт-ключи для BMW
Что касается цены, то на АлиЭкспрессе ключи предлагают заказать за 51 708 рублей, в то время как настоящие BMW Display Key можно приобрести за 40 тыс. рублей, а при покупке нового автомобиля ключи обойдутся и вовсе в 29 800 рублей.
Обновлено вчера в 08:58
Спорт
Роcсиянки обыграли Канаду на групповом этапе ЧМ по водным видам спорта
В матче групоового этапа чемпионата мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады.
Обновлено в 00:09
Кино
Умерла звезда фильмов «Звездный путь» Стефани Низник
Американская актриса Стефани Низник, сыгравшая роль Перим в серии фильмов «Звездный путь», скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону
Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом
По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Обновлено вчера в 13:26
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07