Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на УкраинеРБК вчера в 23:10
Ответственность за завышенные тарифы на газ на Украине лежит на бывшем президенте страны Петре Порошенко, премьере Владимире Гройсмане и главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила лидер партии «Батькивщина», видео выступления опубликовано на ее странице в Facebook.
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