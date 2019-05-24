Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с РоссиейИзвестия 18:08

Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский.

Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

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