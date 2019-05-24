Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с РоссиейREGNUM 19:34

«Референдум недопустим!» — заявила Тимошенко. Напомним, Зеленский предложил провести опрос о том, нужны ли переговоры с Россией по Донбассу, подчеркнув, что «это не законодательный референдум, а информационный».

Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с Россией

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