Политика
Тимошенко сочла недопустимым референдум о переговорах с РоссиейREGNUM 19:34
«Референдум недопустим!» — заявила Тимошенко. Напомним, Зеленский предложил провести опрос о том, нужны ли переговоры с Россией по Донбассу, подчеркнув, что «это не законодательный референдум, а информационный».
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Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
Комсомольская правда18:44
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Политика
Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Наука
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Космос
В США объяснили лунный провал СССР
В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.
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Экономика
ЦБ не одобрил объединение ОСАГО и каско
ЦБ считает, что об объединении полисов ОСАГО и каско в единый продукт можно будет говорить только после реформы ОСАГО и перехода к индивидуальным тарифам, сообщила в четверг, 23 мая, замдиректора департамента страхового рынка Светлана Никитина.
Обновлено в 06:12
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Технологии
МТС тестирует оборудование для закона о защите рунета
Мобильный оператор МТС участвует в пилоте Роскомнадзора по тестированию оборудования, которое планируется устанавливать в сетях операторов для контроля трафика в рамках закона об устойчивом рунете, сообщил журналистам вице-президент компании по технике и ИТ Андрей Ушацкий.
Обновлено в 09:05
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Авто
Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE
На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики
Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено в 18:16
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Хоккей
Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»
Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Происшествия
СМИ: на юге Китая перевернулась лодка
По меньшей мере пять человек погибли, 13 - пропали без вести в результате опрокидывания лодки на реке Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу на юге Китая.
Обновлено в 20:11
Политика
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения
«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:54