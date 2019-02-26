Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента ПорошенкоГазета.Ru 06:52
Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко. Она отметила, что накануне стало известно о причастности Порошенко к контрабанде запчастей для ВСУ из России, что является "содействием врагу".
Читать в источнике
Оценить511
То, что раскопали журналисты, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины – это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны.
— Юлия Тимошенко, украинский политикНезависимая газета 10:54
с чего всё началось
На 46-минутном видео, снабженном английскими субтитрами, корреспондент рассказывает, что Игорь Гладковский организовывал оборонному концерну контрабандную поставку запчастей на военную технику из России.Коммерсантъ08:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика
Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено в 12:41
Технологии
Российские вузы повысили свою узнаваемость в мире
В общей сложности 8044 опрошенных в рамках QS Academic Survey эксперта упомянули хотя бы один российский вуз.
Обновлено в 16:07
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще два человека
Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Ополчение ЛНР задержало украинского диверсанта
Обновлено в 15:54
Политика
Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной
Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил, что приговор его подзащитной могут вынести в начале апреля текущего года.
Обновлено в 16:03
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Политика
США не планируют проводить военную операцию в Венесуэле
США не собираются проводить военную операцию против Венесуэлы, заявил журналистам спецпредставитель американского президента Эллиотт Абрамс.
Обновлено в 15:20
Музыка
Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019»
Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
Обновлено в 14:20
Футбол
Роджерс официально возглавил «Лестер»
Брендан Роджерс официально возглавил английский «Лестер». Соглашение 46-летнего специалиста с «Лестером» рассчитано до июня 2022-го.
Обновлено в 16:15
Политика
Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:46
Политика
Грудинина лишили депутатского мандата
Гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина лишили мандата депутата города Видное, сообщил РИА Новости председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков.
Обновлено в 08:50
Общество
Более четверти населения покинуло Грузию
Порядка 1,4 млн человек покинули Грузию в период с 2002 по 2017 год.
Обновлено в 13:36
Политика
В Госдуму внесли проект об электронном голосовании на выборах в Москве
«Предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 16:17
Энергетика
Новак: цена бензина в 2019 году вырастет не более чем на 4,3%
Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены, заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 14:05
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск лайнера МС-21 перенесен на 2021 год
Борисов уточнил, что несмотря на санкции к концу 2020 планируется получить сертификат, а после (в 2012 году) — выйти на серийное производство.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика
Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.
Обновлено в 12:21
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Музыка
В Петербургской епархии осудили песню хора об атаке на США
Обновлено в 08:11
Политика
Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»
Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Фото: Apple назвала победителей конкурса «Снято на iPhone»
Обновлено в 16:02
Происшествия
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 04:36