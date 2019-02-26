Тимошенко начала процедуру импичмента ПорошенкоГазета.Ru 06:52

с чего всё началось

То, что раскопали журналисты, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины – это государственная измена, умышленно совершенная гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны.

Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко. Она отметила, что накануне стало известно о причастности Порошенко к контрабанде запчастей для ВСУ из России, что является "содействием врагу".

Политика Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.

Технологии Российские вузы повысили свою узнаваемость в мире В общей сложности 8044 опрошенных в рамках QS Academic Survey эксперта упомянули хотя бы один российский вуз.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны еще два человека Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.

Политика Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил, что приговор его подзащитной могут вынести в начале апреля текущего года.

Политика WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".

Политика США не планируют проводить военную операцию в Венесуэле США не собираются проводить военную операцию против Венесуэлы, заявил журналистам спецпредставитель американского президента Эллиотт Абрамс.

Музыка Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019» Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.

Футбол Роджерс официально возглавил «Лестер» Брендан Роджерс официально возглавил английский «Лестер». Соглашение 46-летнего специалиста с «Лестером» рассчитано до июня 2022-го.

Политика Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана» Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА "Новости".

Политика Грудинина лишили депутатского мандата Гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина лишили мандата депутата города Видное, сообщил РИА Новости председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков.

Общество Более четверти населения покинуло Грузию Порядка 1,4 млн человек покинули Грузию в период с 2002 по 2017 год.

Политика В Госдуму внесли проект об электронном голосовании на выборах в Москве «Предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Энергетика Новак: цена бензина в 2019 году вырастет не более чем на 4,3% Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены, заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Юрий Борисов: Серийный выпуск лайнера МС-21 перенесен на 2021 год Борисов уточнил, что несмотря на санкции к концу 2020 планируется получить сертификат, а после (в 2012 году) — выйти на серийное производство.

Происшествия Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Происшествия Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.

Шоу-бизнес Марата Башарова лишили работы после избиения жены Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.

Происшествия Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.

Хоккей СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.

Политика Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР» Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.

Происшествия Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.