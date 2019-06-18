Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕСRT на русском вчера в 22:42

с чего всё началось

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья. По её словам, для этого на Украине достаточно запасов и технологий.

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Футбол Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский вышел в свет с бывшей женой Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский не может жить в браке. Он сосредоточен на работе, а его близким это не всегда нравится.

Происшествия Названы новые способы обмана автомобилистов На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.

Политика Зеленский уже прибыл на встречу с Меркель «Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса», — сообщила в Twitter Администрация Президента.

Политика Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.

Экономика Forbes назвал самые дорогие землевладения России Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Политика Запад намерен сделать из людей разобщенных индивидов, заявил Нарышкин Выступая во вторник в Уфе на проходящей под эгидой Совбеза РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин отметил, что "вызывает крайнюю тревогу" набирающая на Западе обороты международная пропаганда по приему наркотиков как якобы эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии.

Политика Экс-президент Египта умер в зале суда Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.

Происшествия Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Экономика Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.

Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Интернет В Telegram появился бот, который покажет «слитые» пароли от Email В Telegram появился бот под ником MailSearchBot, с помощью которого можно проверить, был ли email в одной из утекших баз данных.

Общество Чичерину затравили за песню об убитом главе ДНР Захарченко Российская рок-певица Юлия Чичерина в своем Instagram пожаловалась на травлю в сети и внимание правоохранителей из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.

Гаджеты Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.

Армия и оружие Производство третьего и четвертого Ил-112В началось в Воронеже Производство еще двух самолетов Ил-112В запущено в Воронеже. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Общество Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.