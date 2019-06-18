Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕСRT на русском вчера в 22:42

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья. По её словам, для этого на Украине достаточно запасов и технологий.
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с чего всё началось
«Если мы начнём прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину», — заявила
 украинский политик в эфире телеканала NewsOne.
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