Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕСRT на русском вчера в 22:42

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья. По её словам, для этого на Украине достаточно запасов и технологий.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
— Если мы начнём прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину, — цитирует Тимошенко телеканал Newsone
.
Life.ruвчера в 19:13

Подробнее о событии

Тимошенко: Украина сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в ЕС

Московский Комсомолец00:16

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

RT на русскомвчера в 22:42

Тимошенко: Украина может конкурировать с Россией в транспортировке газе

РИА Новостивчера в 17:44

Тимошенко рассказала, когда ГТС Украины сможет конкурировать с Россией

ФАНвчера в 21:46

Тимошенко: Украинская ГТС может конкурировать с РФ в транспортировке газа

Life.ruвчера в 19:13

Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко

Газета.Ruвчера в 18:32

Тимошенко: Украина может составить конкуренцию России по транзиту газа в Европу

Коммерсантъвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Армия и оружие

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения

На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Общество

В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности

Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства

Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Элтон Джон встретится с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол

РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд

Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Стали известны города с наибольшим числом невест

Обновлено в 00:03
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня

Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму

Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
Обновлено вчера в 18:38
Авто

Опубликованы фотографии комплектации новых BMW X3 M и X4 M

Новые BMW X3 M и X4 M получат спортивную подвеску, отличающаяся более мощными поперечными рычагами, а также толстыми стабилизаторами и распорками сзади.
Обновлено в 00:24
Политика

Стала известна причина смерти бывшего президента Египта Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа, сообщило Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

Обновлено вчера в 07:12
Футбол

Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки

Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное