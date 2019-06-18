Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕСRT на русском вчера в 22:42

с чего всё началось

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья. По её словам, для этого на Украине достаточно запасов и технологий.

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

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Происшествия Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.

Авто Опубликованы фотографии комплектации новых BMW X3 M и X4 M Новые BMW X3 M и X4 M получат спортивную подвеску, отличающаяся более мощными поперечными рычагами, а также толстыми стабилизаторами и распорками сзади.

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