Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕСRT на русском вчера в 22:42

с чего всё началось

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья. По её словам, для этого на Украине достаточно запасов и технологий.

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

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Экономика Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.

Общество Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Происшествия Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.

Армия и оружие «Алмаз-Антей»: система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

Происшествия В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.

Игры Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.

Армия и оружие ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Происшествия Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Происшествия В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.

Армия и оружие «МиГ» согласует техзадание на беспилотник «Скат» до конца года Тактико-техническое задание на тяжёлый ударный беспилотник «Скат» планируется согласовать с Минобороны до конца текущего года, сообщил гендиректор самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.