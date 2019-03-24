Тимошенко: ЕС начал антикоррупционное расследование против ПорошенкоРЕН ТВ вчера в 09:53

Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.

В Евросоюзе и США начали антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения. С таким заявлением в субботу, 23 марта, выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Луцке.

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