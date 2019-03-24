Политика
Тимошенко: ЕС начал антикоррупционное расследование против ПорошенкоРЕН ТВ вчера в 09:53
В Евросоюзе и США начали антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения. С таким заявлением в субботу, 23 марта, выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Луцке.
Читать в источнике
Оценить58
Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRT на русском вчера в 10:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Технологии
Skoda научит авто открываться с помощью смартфона
Специалисты чешской автомобильной компании Skoda запустили испытания специальной технологии, которая позволит курьерам осуществлять доставку товаров непосредственно в багажник автомобиля даже в отсутствии водителя.
Обновлено в 01:26
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено в 19:35
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Общество
Владелец «Солнечного ветра» готов создать в Барнауле новый парк. Если только захочет мэрия
Часть занимает «Солнечный ветер», часть обустроена под парк активного отдыха «Экстрим».
Обновлено в 20:34
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
Обновлено в 21:16
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Более ста человек отравились водой в Дагестане
Минздрав Дагестана призывает жителей Хасавюрта до завершения расследования причин массового отравления соблюдать меры предосторожности — употреблять для питья и бытовых нужд только кипяченую или бутилированную воду, чаще мыть руки.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Финансы
Эксперты заявили об аномальном укреплении курса рубля
Центральный банк России установил следующий курс валют на 25 марта: доллар США составляет 63,77 рубля, евро 72,59 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 25 марта выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 64,50 рубля, продать валюту выгодно в Дальневосточный банке и в Оперкассе на Фокина 64,40 рубля за один доллар.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в Сан-Франциско
Американские СМИ сообщают о стрельбе в Сан-Франциско, в результате которой один человек погиб, еще трое пострадали.
Обновлено в 02:36
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины
Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Ессентуках обрушилась стена жилого дома
В Ессентуках днем обрушилась стена многоквартирного жилого дома.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода
Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов
Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 20:15
Гаджеты
Эксперты назвали волгоградцам главные правила выбора наушников
Для начала стоит определиться с типом наушников.
Обновлено в 13:01