Тимошенко: ЕС начал антикоррупционное расследование против ПорошенкоРЕН ТВ вчера в 09:53

с чего всё началось

Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.

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