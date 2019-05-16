Футбол

Тимофей Калачев покидает ФК «Ростов»Donday.ru вчера в 11:00

Ростов — Зенит
19 мая
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Футбольный клуб «Ростов» попрощается с полузащитником Тимофеем Калачевым. Об этом сообщило руководство клуба на официальной страничке в социальных сетях 16 мая. Как говорится в заявлении, последним матчем футболиста станет игра с «Зенитом», после чего он заканчивает спортивную карьеру.
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