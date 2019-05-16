Футбол
Тимофей Калачев покидает ФК «Ростов»Donday.ru вчера в 11:00
Футбольный клуб «Ростов» попрощается с полузащитником Тимофеем Калачевым. Об этом сообщило руководство клуба на официальной страничке в социальных сетях 16 мая. Как говорится в заявлении, последним матчем футболиста станет игра с «Зенитом», после чего он заканчивает спортивную карьеру.
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Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Общество
На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно
На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
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В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Политика
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Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество
Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами
Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:43
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В России разрабатывают новую штурмовую винтовку
Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости рассказал, что в России ведётся разработка новой штурмовой винтовки.
Обновлено в 02:41
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Культура
Умер создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин
На 103-м году жизни умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей
За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»
21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
В МИД России выступили за формирование широкого антитеррористического фронта
"Россия последовательно выступает за формирование широкого антитеррористического фронта с участием всех государств при центральной координирующей роли ООН на основе международного права и посредством эффективного выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН без политизации и двойных стандартов", - сказал дипломат.
Обновлено в 02:33
Политика
Германия призвала сохранить место России в Совете Европы
МИД Германии призвал сохранить членство России в Совете Европы, следует из заявления официального представителя ведомства Марии Адебар.
Обновлено 15 мая в 08:52
Происшествия
После жалобы Путину СК проверит неработающие лифты в Пензе
Следственный комитет выяснит, почему супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны оказалась изолирована в собственной квартире в Пензе из-за неработающего лифта.
Обновлено в 03:46
Футбол
«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон
«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»
Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44