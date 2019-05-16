Футбол
Игрок ФК «Ростов» Тимофей Калачев завершает карьеруRostov.ru вчера в 12:59
Полузащитник Тимофей Калачев прекращает футбольную карьеру. Об этом болельщикам стало известно 16 мая. Клуб зовет всех ростовчан, неравнодушных к футболу, на прощальный матч с ФК «Зенит».
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Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье
Главный кардиолог страны приехал в Новосибирск с проверкой
Сегодня главному кардиологу страны представили и план нового четвертого регионального сосудистого центра.
Обновлено в 00:02
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Культура
В Вашингтоне назвали авторов лучших проектов Русской Америки в сфере общественных связей
Авторы лучших проектов Русской Америки в сфере общественных связей стали лауреатами российской национальной премии "Серебряный Лучник", которая в четверг в девятый раз была вручена в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Общество
«Меня называют Фредди Крюгером»: история екатеринбуржца, родившегося с «болезнью рыбьей чешуи»
Евгений рассказал Е1.RU, каково это — жить с «болезнью рыбьей чешуи», зная, что она неизлечима.
Обновлено в 00:45
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Как в Екатеринбурге после вмешательства Путина прошел четвертый день протеста за сквер
В Екатеринбурге завершился четвертый день стихийной акции протеста в защиту сквера у Театра драмы.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа
На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей.
Обновлено в 00:27
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Зеленский станет президентом 20 мая
16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX
Обновлено вчера в 22:58