Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“»Sportbox.RU вчера в 15:34

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после домашней победы над «Зенитом» (1:0) в матче чемпионата России прокомментировал возможность возобновления игровой карьеры.

Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“»

Политика Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.

Политика Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

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Политика Зеленский призвал чиновников не вешать в кабинетах его портрет Президент Украины Владимир Зеленский обратился к чиновникам с просьбой не вешать его изображения в своих кабинетах.

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