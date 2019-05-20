Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“»Sportbox.RU вчера в 15:34

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после домашней победы над «Зенитом» (1:0) в матче чемпионата России прокомментировал возможность возобновления игровой карьеры.

Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“»

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