Футбол

Тимо Вернер: «Матч с Нидерландами стал отражением 2018 года»
Матч ТВ
01:49

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер после матча с Нидерландами (2:2) в Лиге наций отметил, что команда провела отличную игру и должна была побеждать.
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