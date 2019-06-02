Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в ТокиоРБК 21:22
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала. Об этом сообщает в воскресенье The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
Обновлено в 16:56
Политика
Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам
Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено в 22:01
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Общество
В 2020 году новогодние каникулы сократят
Если в прошлом году новогодние каникулы начинались с 30 декабря, т.к. этот день выпадал на субботу, то в 2019 году последние дни декабря выпадают на понедельник и вторник, и, следственно, будут являться рабочими.
Обновлено вчера в 02:22
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Политика
Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс
По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес
Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери
Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Наука
Шимпанзе поймали за ловлей краснокнижных крабов
Обновлено 30 мая в 13:48
Происшествия
СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии
Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска
Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Экономика
Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат
Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.
Обновлено в 07:59