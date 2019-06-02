Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в ТокиоРБК 21:22

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала. Об этом сообщает в воскресенье The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Российский легкоатлет
Российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в высоту. Чемпион мира в помещении 2018 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Чемпион России 2017 года. Чемпион России в помещении 2018 года. Мастер спорта России международного класса.
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