Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020РИА Новости 00:26

с чего всё началось

По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

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