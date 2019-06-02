Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020РИА Новости 00:26
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
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с чего всё началось
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.Известиявчера в 19:40
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Олимпиада в Токио – без России? Разве что в легкой атлетике, остальное – выдумка
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