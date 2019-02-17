Происшествия

Times: состояние Скрипаля ухудшилосьГазета.Ru 10:26

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник. По данным издания, за состоянием Скрипаля в настоящее время усиленно наблюдают врачи.
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Здоровье бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в 2018 году в Великобритании вместе дочерью Юлией, ухудшилось, сообщает The Sunday Times
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Коммерсантъ13:25

Подробнее о событии

Times узнала об ухудшении здоровья Скрипаля

РБК12:02

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось, пишет газета The Sunday Times

Эхо Москвы18:04

Times: здоровье Сергея Скрипаля ухудшилось

ТАСС12:17

"Что же все это означает?": посольство удивили сообщения о состоянии Скрипаля

Газета.Ru18:07

СМИ сообщили об ухудшении здоровья Скрипаля

RT на русском11:27

Times сообщила об ухудшении состояния Скрипаля

РИА Новости11:05

Скрипалю стало хуже

Lenta.ru09:44
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Спорт

Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете

Сборная Франции по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Обновлено в 17:28
Происшествия

Замглавы Сибирского отделения РАН отправили под арест

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 21:52
Общество

У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах

У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам.
Обновлено в 17:42
Общество

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ 100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Telegraph: Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

В Сирии задержан озвучивший десятки видеороликов ИГ боевик

Обновлено в 22:55
Экономика

Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин

Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено в 18:37
Политика

CBS: Путин убедил Трампа, что у КНДР нет дальнобойных ракет

Бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о северокорейских межконтинентальных ракетах, так как российский лидер Владимир Путин убедил его в их отсутствии.
Обновлено в 20:54
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии

Роспотребнадзор предупредил россиян о сезонном подъеме заболеваемости желтой лихорадкой в Бразилии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:35
Политика

Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного

Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено в 22:57
Происшествия

DPA: в Швейцарии высокоскоростной поезд сошел с рельсов

Немецкий высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express, "Междугородный экспресс") в воскресенье вечером сошел с рельсов недалеко от вокзала города Базель.
Обновлено в 21:07
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Происшествия

В Новосибирске во время матча умер хоккеист

Обновлено в 22:27
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - рассказал Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Политика

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Авто

С российского рынка исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей

В 2019 году психологическую отметку в один миллион рублей впервые пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris.
Обновлено в 22:20
Политика

В Роскосмосе ожидают увольнений из-за кризиса на уральском предприятии

Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Приморские депутаты прекратят полномочия своего осужденного коллеги

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата рассмотрят 18 февраля на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Обновлено в 20:09
Происшествия

Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий

Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Российские РСЗО планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями»

Глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби заявил, что российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями».
Обновлено в 19:46
Общество

Екатеринбург ждёт снежная неделя с похолоданием

По прогнозам синоптиков, на этой неделе небольшие осадки в виде снега ожидаются во вторник и пятницу.
Обновлено в 22:48
Политика

МИД Венесуэлы объяснил недопуск делегации ЕП в страну

Ранее депутат ЕП Гонсалес Понс заявлял, что делегацию европейского органа не пустили на территорию Венесуэлы.
Обновлено в 22:06
Общество

В Россию пришел ныряющий циклон

На Урале, в Сибири и на большей части Дальнего Востока после затяжных холодов резко потеплеет.
Обновлено в 20:00
Общество

Мавзолей Ленина закрывается на профилактику

Обновлено в 16:12
Происшествия

Более 20 машин столкнулись на гонке NASCAR в США

Более 20 машин столкнулись на огромной скорости во время гонки Daytona 500, передает телеканал «Звезда».
Обновлено в 22:05
Экономика

Верфь «Звезда» может перейти с зарубежной стали на российскую

Речь шла о возможности поставки российской судовой стали для верфи «Звезда», рассказали «Ведомостям» два участника правительственной встречи и подтвердил один из контрагентов «Звезды».
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Подсчитано количество служивших в Сирии российских военнослужащих

У около 60 процентов военнослужащих военной полиции есть боевой опыт в контртеррористической операции в Сирии.
Обновлено в 21:53
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