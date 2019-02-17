Times сообщила об ухудшении состояния СкрипаляРИА Новости 11:05

с чего всё началось

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось, сообщило издание Times. "Ему оказывают медицинскую помощь на дому", — рассказал газете источник в британской разведке. По информации Times, врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

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Армия и оружие Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.

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Здоровье Названы сжигающие жир на животе продукты Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.

Политика Трамп не поверил разведке США из-за Путина Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны.

Общество «Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100 Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.

Политика На Солсберийском соборе вывесили российский флаг It has now been taken down — with one man describing it as "completely insensitive" pic.twitter.com/Bz1EQVXKUJ — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) February 17, 2019 Неизвестные, предположительно, вскарабкались по лесам и вывесили флаг в ночь с 16 на 17 февраля.

Политика Источник сообщил о планах сменить начальников Байконура и Восточного Госкорпорация "Роскосмос" планирует в ближайшее время сменить руководство космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Общество На территорию России пришел ныряющий циклон Синоптики предупредили россиян о приближении так называемого ныряющего циклона, который будет оказывать влияние на погоду в начале недели.

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