Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020RT на русском вчера в 23:36

с чего всё началось

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Общество Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Единоборства Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

Армия и оружие Израиль объяснил ракетный удар по Сирии Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.

Происшествия СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.

Происшествия Неймара обвинили в изнасиловании Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.

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Происшествия Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов Генеральный директор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.

Политика Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме.

Теннис Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).

Гаджеты Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.

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Хоккей «Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

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Политика МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

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