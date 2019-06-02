Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в ТокиоРБК вчера в 21:22
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала. Об этом сообщает в воскресенье The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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с чего всё началось
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.Известиявчера в 19:40
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