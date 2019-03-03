Политика

Названа возможная причина досрочного завершения саммита США и КНДРRT на русском 00:51

Саммит США и Северной Кореи во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод. Об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на экс-сотрудника посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо.
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Названа возможная причина досрочного завершения саммита США и КНДР

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Ким Чен Ын
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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