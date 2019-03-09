Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»РИА Новости вчера в 22:33

с чего всё началось

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.

Политика МИД назвал провокацией мину в багаже сотрудника посольства США Провокацией назвали в МИД России попытку сотрудника посольства США провезти в багаже мину в аэропорту "Шереметьево".

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Религия Православные встречают Прощеное воскресенье Прощенное воскресенье в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.

Происшествия Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности в США 29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса авиакомпании Turkish Airlines Стамбул - Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC.

Политика Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.

Происшествия Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области бывшему первому заместителю директора «Росгеологии» Руслану Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Единоборства Бивол встретится со Смитом в поединке за титул чемпиона мира WBA 10 марта в американском городе Верона действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт свою пятую защиту титула.

Политика Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Происшествия В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».

Происшествия Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом 15 февраля сообщалось, что о помолвке объявили американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум.

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Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения» Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.

Путешествия В Крыму назвали самые популярные места отдыха россиян на полуострове Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко рассказал о том, что наиболее популярными для россиян местами отдыха на полуострове в 2019 году стали такие города, как Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Севастополь.

Политика Британия в августе прошлого года отказала во въезде Умару Сугаипову Власти сочли, что Сугаипов «представляет угрозу нацбезопасности». В 2004 году Сугаипов получил убежище в Британии.

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Политика В Раде заявили об усталости Европы от Украины Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки».

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Происшествия В Колумбии жертвами крушения самолета стали 12 человек По предварительным данным, в самолете находились 12 человек, все они погибли. Сейчас на месте падения Douglas DC-3 работают спасатели.

Финансы Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.