Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»РИА Новости вчера в 23:33

с чего всё началось

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.

Религия Православные встречают Прощеное воскресенье Прощенное воскресенье в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.

Политика Президент Латвии призвал Европу сообща сдерживать Россию Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Европу «быть единой», чтобы сдерживать «агрессивную» политику России.

Политика В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.

Политика WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.

Единоборства Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA Россиянин Дмитрий Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Политика Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.

Политика Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.

Происшествия В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах Полиция американского Сиэтла освободила 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.

Происшествия Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова Коллеги Юдина отмечали, что он не верил официальным версиям гибели группы Дятлова и посвятил всю свою жизнь разгадке этой тайны.

Происшествия В центре Москвы произошла драка между водителями такси В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.

Общество Илон Маск подсел на русские мемы Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».

Политика Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Армия и оружие В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетах Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).

Армия и оружие В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.

Общество Скончался внук адмирала Колчака "С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом 15 февраля сообщалось, что о помолвке объявили американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения-2019» Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.