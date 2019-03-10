Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»РИА Новости вчера в 23:33

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", приблизившийся к базе шотландских ВВС, насторожил королевские ВМС и британских политиков, пишет газета Times.
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Британию заинтересовало галлюциногенное оружие фрегата «Горшков»

Российская газета05:29

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Атлантический океан

РБКвчера в 15:26

Times сообщила о новом оружии на фрегате «Адмирал Горшков»

RT на русском01:14

Российский военный корабль перепугал шотландцев

Свободная Пресса02:55

Times рассказала о «галлюциногенном» оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Газета.Ru03:22

«Филин» «Адмирала Горшкова» напугал британские СМИ

Вести.Ruвчера в 09:56

The Times (Великобритания): российские учения в шотландских водах (The Times)

ИноСМИ08 марта в 10:00
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия

Самолет со 149 пассажирами и 8 членами экипажа разбился в Эфиопии

Обновлено в 04:53
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

22 полицейских пострадали в столкновениях с радикалами в Черкассах

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

В России создали новый мишенный комплекс «Адъютант»

В Минобороны России сообщили о создании высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант», который способен имитировать крылатые цели и беспилотники.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В одном из зданий МВД в Москве произошел небольшой пожар

Пожарные справились с небольшим возгоранием деревянных перекрытий в подвале экспертно-криминалистического центра столичного главка МВД в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:30
Единоборства

Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона WBA

Обновлено в 03:21
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено в 05:39
Происшествия

Погибла российская поэтесса Лола Льдова

Обновлено в 03:38
Общество

Полиция забрала баннеры у организаторов митинга за свободный интернет

В Москве на проспекте Сахарова полиция изъяла у организаторов митинга, который пройдет днем 10 марта, баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета».
Обновлено в 04:25
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

Обновлено в 03:35
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Единоборства

Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено

Обновлено в 01:30
Политика

Bloomberg узнал о стратегии «фабрики троллей» на выборах 2020 года в США

Российские интернет-тролли вновь пытаются вмешаться в политическую кампанию в США.
Обновлено в 03:48
Кино

Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 21:10
Музыка

Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров

Песню артист представил 9 марта. Продюсером его выступления на Евровидении стал народный артист России, певец Филипп Киркоров.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Тунисе министр здравоохранения ушел в отставку после гибели 11 новорожденных

В Тунисе в центре акушерства и неонатологии за сутки погибло 11 новорожденных, после чего министр здравоохранения Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за метели

Аэропорт "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") в воскресенье временно закрыт из-за метели.
Обновлено в 05:51
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Рязани мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер

Жительница Рязани выбросила своего новорожденного сына в мусорный контейнер, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 05:55
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Обновлено в 00:29
Происшествия

Здание школы частично обрушилось в Чувашии

Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Спорт

Конькобежец Кулижников установил новый мировой рекорд на КМ

Российский спортсмен Павел Кулижников установил новый рекорд мира на дистанции 500 м и одержал победу на финальном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, США.
Обновлено в 03:35
Общество

Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир

Аналитики портала "Мир квартир" подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в крупнейших городах страны.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Пятиклассники из Кудрово Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта.
Обновлено в 05:41
Происшествия

При обрушении башенного крана в Москве пострадал один человек

На северо-востоке Москвы произошло обрушение части башенного крана, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 03:44
Экономика

Власти выделят на развитие туризма 21 млрд рублей

В рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021» на развитие туризма выделят из бюджета 21 млрд рублей, заявил представитель Федерального агентства по туризму Николай Королёв.
Обновлено в 05:15
Политика

Мадуро заявил об атаках на энергосистему Венесуэлы изнутри

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил перед своими сторонниками на митинге в Каракасе и рассказал об атаке на энергосистему страны и попытках с справиться с ее последствиями.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в ВСУ

Обновлено вчера в 19:23
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