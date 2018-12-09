Происшествия
Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times. По данным издания, британские полицейские намерены переквалифицировать их смерти как "подозрительные" из-за этой информации.
Газета.Ruвчера в 17:57
Оценить
12 человек отреагировали
с чего всё началось
Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Великобритании, пишет газета The Times.РБКвчера в 18:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия
В Париже в ходе протестов пострадали не менее 30 человек
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В ДТП в Боливии погибли 17 человек
В Боливии лобовое столкновение двух микроавтобусов унесло жизни 17 человек.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Калифорнии пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома
Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернутся к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии находился их дом, сообщает телеканал FOX8.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте
Шесть автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте, сообщили в управлении ГИБДД по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Сочи уволили учителя, ударившего школьника
Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения.
Обновлено в 01:31
Происшествия
У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария
У берегов Сардинии на круизном судне произошла авария.
Обновлено в 01:42
Происшествия
На Ямале участковый застрелил напавшего на него рецидивиста
Управление МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит проверку после конфликта в больнице, где прибывший на вызов участковый застрелил напавшего на него ранее судимого мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Кубани
Три человека погибли, двое пострадали и были госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Иркутской области автобус с рабочими попал в ДТП
"В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву
В Ростове незапланированно сел самолет, летевший из столицы Израиля в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
В 2018 году больше всего дел о коррупции было возбуждено против сотрудников МВД.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Крыму автомобиль врезался в дерево, есть жертвы
Водитель Volkswagen Passat съехал с дороги и врезался в дерево, так как не справился с управлением.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Хмельницком неизвестные повредили мемориал небесной сотне
"В Хмельницком полицейские разыскивают злоумышленников, которые повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО (операции украинских силовиков в Донбассе – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Хмельницкой области.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В деревне Горка задержан подозреваемый в тройном убийстве
По подозрению в тройном убийстве в деревне Горка задержан ранее судимый 34-летний гражданин.
Обновлено в 01:27