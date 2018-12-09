Происшествия

Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей
Газета.Ru
вчера в 17:57

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей. Об этом сообщает The Sunday Times. По данным издания, британские полицейские намерены переквалифицировать их смерти как "подозрительные" из-за этой информации.
Газета.Ruвчера в 17:57
с чего всё началось
Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Великобритании, пишет газета The Times
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РБКвчера в 18:20

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СМИ: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей

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